Трендовые модели юбок лета 2021

Юбка – один из самых летних и женственных элементов одежды. Если выбрать правильный фасон, то девушка будет выглядеть неповторимо и модно, а также сможет подчеркнуть достоинства фигуры, сообщает РБК-Украина.

Стилист Ольга Чистова предложила в своем Instagram список трендовых юбок этого лета.

Трендовые юбки лето 2021:

1. Асимметричная юбка миди. Обращаю внимание, речь идет именно о МИДИ. Кстати, асимметрия в юбках – отличная опция, если есть нюансы в верхней части тела, и вы хотите перевести внимание на нижнюю.

2. Юбка с разрезом. Если нужна модель для изысканных и незабываемых образов, то это она.

3. Льняная юбка-полусолнце. Очень женственно и одновременно уместно для летнего офисного стиля.

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4. Плиссированная юбка – вариант на все случаи жизни, тем более, что сочетать ее можно с любой обувью.

5. Юбка на запах – отличная альтернатива юбке-карандаш, более удобная и менее строгая.

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6. Бельевая юбка – очень женственный и одновременно универсальный вариант. ⠀

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7. Юбки макси – тоже имеют место быть в текущем летнем сезоне. ⠀