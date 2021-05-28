Трендовые модели юбок лета 2021
Юбка – один из самых летних и женственных элементов одежды. Если выбрать правильный фасон, то девушка будет выглядеть неповторимо и модно, а также сможет подчеркнуть достоинства фигуры, сообщает РБК-Украина.
Стилист Ольга Чистова предложила в своем Instagram список трендовых юбок этого лета.
Трендовые юбки лето 2021:
1. Асимметричная юбка миди. Обращаю внимание, речь идет именно о МИДИ. Кстати, асимметрия в юбках – отличная опция, если есть нюансы в верхней части тела, и вы хотите перевести внимание на нижнюю.
2. Юбка с разрезом. Если нужна модель для изысканных и незабываемых образов, то это она.
3. Льняная юбка-полусолнце. Очень женственно и одновременно уместно для летнего офисного стиля.
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4. Плиссированная юбка – вариант на все случаи жизни, тем более, что сочетать ее можно с любой обувью.
5. Юбка на запах – отличная альтернатива юбке-карандаш, более удобная и менее строгая.
6. Бельевая юбка – очень женственный и одновременно универсальный вариант. ⠀
7. Юбки макси – тоже имеют место быть в текущем летнем сезоне. ⠀