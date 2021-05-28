Hyundai отказывается от моделей с ДВС

Концерн будет выпускать в два раза меньше автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами, сообщает Автоцентр.

О том, что Hyundai Motor сократит выпуск моделей с ДВС, со ссылкой на свои источники сообщило информационное агентство Reuters. В состав корейского концерна входят Hyundai, Kia, Genesis и Ioniq, поэтому можно предположить, что стратегия глобальная.

Решение о сокращении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже принято. В ближайшее время концерн начнет его реализацию. Hyundai Motor не планирует разрабатывать и внедрять новые ДВС. Сейчас все научно-исследовательские и конструкторские работы в этом направлении завершены. То есть на ближайших моделях продолжат устанавливать прежние моторы, пока их жизненный цикл не завершится.

Высвободившиеся материальные ресурсы направят на разработку новых электрических силовых установок, развитие технологий аккумуляторных батарей и водородных топливных элементов.

К 2025 году Hyundai планирует увеличить объем производства электромобилей до миллиона ТС в год. Основными регионами продаж для новых электрических моделей Хюндай станут Европа, Китай и США. К 2040 году на этих рынках концерн планирует предлагать исключительно электромобили. Дизельные и бензиновые модели Hyundai и Kia продолжат продавать в развивающихся странах.