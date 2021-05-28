Промоутер Джошуа высказался о бое с Усиком

Промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что сейчас ведет переговоры с коллегой Александром Красюком, который представляет интересы Александра Усика (18-0, 13 КО). По словам главы компании Matchroom Boxing, его клиент с большой долей вероятности подерется с украинцем в следующем поединке, сообщает Обозреватель.

В интервью на YouTube-канале Boxing Social британец отметил, что они с ЭйДжеем устали делать то, что им скажут международные боксерские организации, и намекнул на то, что Джошуа может отказаться от чемпионского пояса в пользу нашего соотечественника, если их не устроят условия боя. Он заявил, что сейчас не очень верит в возможность организации поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

"У меня есть несколько готовых поединков для Джошуа. Энди Руис-младший, Луис Ортис или Диллиан Уайт могут подраться с Энтони в следующем бою, но сейчас я веду переговоры с Александром Красюком. Это наш приоритет. Поединок против Усика является наиболее вероятным вариантом. Однако, если быть максимально откровенным, ни у меня, ни у Джошуа больше нет настроения делать то, что нам говорят санкционирующие организации. Нет никакой гарантии, что бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится. Зачем нам пояс (WBO – Ред.) сейчас? Ради обещаний, надежд и подобных вещей? Но Энтони ценит и уважает свои титулы на протяжении последних четырех лет и будет продолжать делать это. Мы постараемся сохранить пояс, но если что-то пойдет не так, то нам придется от него отказаться" , – цитирует слова Хирна издание BoxingNews24.