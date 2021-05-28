Чехия ослабит карантин и откроет границы для туристов

Власти Чехии с понедельника ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, и открывают границы для туристов из семи стран, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сошлись во мнении о необходимости значительного смягчения мер", - приводит Seznam слова министра здравоохранения Адама Войтеха.

В частности, с понедельника будет разрешено посещение ресторанов и кафе, также откроются бары и дискотеки. При этом будут применяться строгие противоэпидемические меры, число гостей не должно будет превышать количество посадочных мест.

Кроме того, отмечается, что страна начнет пускать к себе туристов из семи стран, среди них Германия, Австрия, Венгрия и Польша.

Всего за время пандемии в Чехии было выявлено более 1,6 млн случаев коронавируса, более 30 тыс. человек скончались.