В Киеве началось рассмотрение дела по запрету "Партии Шария"

В Окружном админсуде Киева начинается очередное рассмотрение дела по запрету "Партии Шария".

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По данным журналистов, перед зданием суда уже с самого утра начали собираться депутаты и представители партии - они пришли, пока не было полиции. По их словам, если они пришли бы позже, то их никто бы не пропустил даже во внутренний дворик.

Отметим, что в зал заседания пока никого не пускают. Адвокаты утверждают, что уверены в своей позиции.