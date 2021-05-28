Shell прекращает круглосуточную работу некоторых АЗС
Сеть АЗС Shell переводит ряд АЗС на дневной режим работы с 01.06.2021 года, сообщает НефтеРынок.
Об этом информирует партнер сети по безналичным продажам топлива Toplyvo.ua.
Эти изменения воплощены в связи с учетом потребностей клиентов в ниже перечисленных местностях. Переход на дневной режим работы широко распространен на рынках ЕС, и Shell Retail в Украине в соответствии реализует эту европейскую практику, - отметили в пресс-службе Shell
В частности, ограничения затронут следующие станции:
- АЗС Shell 5103 (Николаевская обл., Витовский р-н, с. Коларовка, ул. Дорожная, 3-А). Открыто: 7.00 - 21.00
- АЗС Shell 2003 (Житомирская обл., г. Житомир, ул. Витрука, д. 4). Открыто 6.00 - 22.00
- АЗС Shell 4035 (г.. Киев, ул. Оранжерейная, д.1). Открыто: 7.00 - 22.00