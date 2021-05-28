Shell прекращает круглосуточную работу некоторых АЗС

Сеть АЗС Shell переводит ряд АЗС на дневной режим работы с 01.06.2021 года, сообщает НефтеРынок.

Об этом информирует партнер сети по безналичным продажам топлива Toplyvo.ua.

Эти изменения воплощены в связи с учетом потребностей клиентов в ниже перечисленных местностях. Переход на дневной режим работы широко распространен на рынках ЕС, и Shell Retail в Украине в соответствии реализует эту европейскую практику, - отметили в пресс-службе Shell

В частности, ограничения затронут следующие станции: