Владелец "Конти" прокомментировал покупку фабрики в РФ

Бывший вице-премьер-министр Украины и народный депутат Борис Колесников опроверг информацию о покупке его компанией "Конти" кондитерской фабрики "Красная заря" в России, сообщает UBR.

"Как я могу покупать любые фабрики в РФ, если нахожусь в списке санкций РФ с 2018 года? Это, конечно, неправда" , – объяснил Колесников.

Приобретение каких-либо активов в РФ является невозможным, поскольку Колесников попал в санкционный список России "за свою проукраинскую позицию" .

При этом накануне "Ведомости" опубликовали результаты аукциона по продаже фабрики "Красная заря" в Иванове. Победителем торгов стала юридическая компания "Юнайтед партнерс", которая якобы представляет интересы украинской "Конти".

Стоит отметить, что информация о сделке между украинской компанией и "Красной зарей" появилась в СМИ задолго до этого – в 2017 году. Однако тогда обсуждалось производство кондитерских изделий на свободных мощностях российского предприятия.

"Конти" – крупный кондитерский холдинг. После потери в 2014 г. активов в Донецкой области предприятие выпускает продукцию на фабрике в Константиновке. В ее состав также входит логистический центр класса "А" в Днепре.