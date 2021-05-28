Экс-чиновников Госгеокадастра подозревают в краже земли

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновников Госгеокадастра и должностных лиц государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины в присвоении земель НААН общей площадью более 76 га, которые не подлежат приватизации, сообщает УНИАН.

«Как установили следователи ГБР, группа лиц в сговоре с должностными лицами Госгеокадастра разработали преступную схему завладения землями НААН общей площадью более 76 га, которые не подлежат приватизации. Это нанесло государству ущерб более 2 млн грн», – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что следствие получило исчерпывающие доказательства для сообщения о подозрениях в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, трем должностным лицам.

В частности, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю начальника управления Госгеокадастра в Одесской области; экс-заместителю начальника управления Госгеокадастра в Одесской области; директору общества с ограниченной ответственностью.