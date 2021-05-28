В Альянсе объяснили, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Саммит НАТО, намеченный на 14 июня 2021 года, планировался как мероприятие в союзническом формате, а именно – с участием лидеров только 30 стран-членов НАТО. Об этом рассказал пресс-атташе штаб-квартиры НАТО Даниэле Риджио, сообщает Обозреватель.
При этом, по его словам, Альянс твердо привержен партнерству с Украиной.
"Саммит НАТО планировался с участием лидеров только 30 стран-членов, как мероприятие в союзническом формате. Но Альянс привержен партнерству с Украиной, о чем еще раз подтвердили во время визитов в Брюссель Ольге Стефанишиной и Алексею Резникову", – отметил Риджио.
Пресс-атташе напомнил, что заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ встрече с Резниковым заверил в непоколебимой поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Североатлантический союз будет продолжать отслеживать передвижение российских войск в Украине и вокруг нее. Джоанэ также призвал Украину в полной мере использовать рамки партнерства с НАТО для решения текущих проблем безопасности, повышения устойчивости Украины и реализации ее евроатлантических устремлений и ключевых реформ", – подытожил Риджио.