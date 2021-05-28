В Альянсе объяснили, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Саммит НАТО, намеченный на 14 июня 2021 года, планировался как мероприятие в союзническом формате, а именно – с участием лидеров только 30 стран-членов НАТО.﻿ Об этом рассказал пресс-атташе штаб-квартиры НАТО Даниэле Риджио, сообщает Обозреватель.

При этом, по его словам, Альянс твердо привержен партнерству с Украиной.

"Саммит НАТО планировался с участием лидеров только 30 стран-членов, как мероприятие в союзническом формате. Но Альянс привержен партнерству с Украиной, о чем еще раз подтвердили во время визитов в Брюссель Ольге Стефанишиной и Алексею Резникову" , – отметил Риджио.

Пресс-атташе напомнил, что заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ встрече с Резниковым заверил в непоколебимой поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины.