Обнародован перечень ограничений в Киеве на День города

В эти выходные в Киеве будут отмечать День города. Власти столицы адаптировали массовые мероприятия к действующим карантинным требованиям, сообщает РБК-Украина.

Жителей и гостей Киева призывают не забывать о соблюдении дистанции, надетой маске, которая закрывает нос и рот, а также использование санитайзеров.

В городе, в соответствии с действующими карантинными ограничениями, запрещено: