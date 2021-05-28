Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его информации, под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Как отметил Качка, решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292, вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.