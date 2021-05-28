Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его информации, под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Как отметил Качка, решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292, вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - добавил он.

Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

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