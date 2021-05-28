Греция готова ввести паспорта вакцинации раньше 1 июля

Греция готова ввести COVID-сертификаты раньше 1 июля, как это предполагается в Евросоюзе, чтобы спасти туристический сезон, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передают международные СМИ.

Известно, что Греция была одной из первых стран ЕС, одобривших применение сертификатов. Пятую часть экономики страны составляют доходы от туристического бизнеса, и летом прошлого года из-за карантинных ограничений она недополучила около 13-15 млрд евро.

Европарламент должен принять закон о COVID-сертификатах 7 июня, а с 1 июля они заработают в тестовом режиме в более чем 10 странах блока.

В сертификате будет указано, получил ли человек вакцину, отрицательный тест на COVID-19 или иммунитет на основании выздоровления. Он будет иметь вид электронного или распечатанного на бумаге QR-кода, который выдаст всю необходимую информацию при сканировании.