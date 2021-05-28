Украина подаст в РФ новый запрос на экстрадицию Януковича
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Россия отказывается экстрадировать бывшего президента Виктора Януковича, однако Украина в дальнейшем будет подавать повторный запрос, сообщает Слово и дело.
"Мы подавали на экстрадицию - Россия нам отказала. Мы будем еще подавать на экстрадицию. Сейчас есть шесть базовых производств, по которым мы движемся. Сейчас Верховная рада приняла закон о "заочке", Президент подписал. Я думаю, это будет толчок в этих процессах", - сказала Венедиктова.
В то же время, по ее словам, по делу Януковича о госизмене нет
"незакрытого гештальта".
"У него есть приговор, который уже вступил в законную силу со 2 октября 2020 года. Он приговорен к 13 годам лишения свободы", - напомнила Венедиктова.