Украина подаст в РФ новый запрос на экстрадицию Януковича

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Россия отказывается экстрадировать бывшего президента Виктора Януковича, однако Украина в дальнейшем будет подавать повторный запрос, сообщает Слово и дело.

"Мы подавали на экстрадицию - Россия нам отказала. Мы будем еще подавать на экстрадицию. Сейчас есть шесть базовых производств, по которым мы движемся. Сейчас Верховная рада приняла закон о "заочке", Президент подписал. Я думаю, это будет толчок в этих процессах" , - сказала Венедиктова.

В то же время, по ее словам, по делу Януковича о госизмене нет "незакрытого гештальта" .