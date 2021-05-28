Отношения между Латвией и Беларусью заморожены

В связи с последними событиями отношения между Латвией и Беларусью можно считать замороженными с дипломатической точки зрения. Об этом заявил латвийский посол Эйнарс Семанис, сообщает Зеркало недели.

Он добавил, что Беларусь еще не поместила в свой черный список работников дипведомства Латвии, поэтому сейчас все еще можно надеяться на нормализацию отношений. Однако невозможно сделать прогноз относительно того, когда это может произойти.

"По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь потребовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран “очень плохая и очень печальная” – тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана. Сейчас же работа посольства Латвии в Минске приостановлена. В настоящее время остался один работник, отвечающий за административные вопросы", – резюмировал Семанис.

23 мая в аэропорту Минска принудительно посадили самолет Ryanair рейса Афины – Вильнюс под предлогом анонимного сообщения о минировании. Для перехвата лайнера, который находился в двух минутах полета от Вильнюса, в небо подняли истребитель ВВС Беларуси.

На борту авиалайнера находится основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Журналиста и его девушку Софью Сапегу задержали. Протасевичу инкриминируют “экстремистскую” статью 293 УК Беларуси, ему может грозить смертная казнь.

После этого Латвия решила ввести ограничения для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси. Теперь они не могут использовать воздушное пространство Латвии и латвийские аэропорты.

Также 24 мая стало известным, что Латвия вышлет всех белорусских дипломатов в ответ на требование Беларуси всем сотрудникам своего посольства покинуть страну.