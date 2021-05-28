Почему нельзя работать в выходные дни

Порой нам не удается качественно и полноценно отдохнуть не только в выходные дни, но даже и во время отпуска. В чем кроется причина, сообщает Men's Life.

Психолог из клиники Сент-Луиса Хелен Фридман заявляет: "Для многих людей страх становится мотивацией. Страх отстать в работе, страх, что вас заменят, страх не выполнить порученное задание на все 100%".

Как результат подобного трудоголизма и ответственности на работе – синдром профессионального выгорания, стресс и депрессия. А о постоянной усталости и говорить не приходится.

Какой же тогда выход? Несложные способы, как давать себе полноценно отдохнуть, чтобы в рабочее время выкладываться на все сто.

1. Забывай о работе во время отпуска

Отключи все телефоны, уведомления и оповещения приложений. Предупреди свое начальство, что неделю из своего отпускного времени ты будешь вне зоны действия сети. Психологи утверждают, что такие меры крайне необходимы, чтобы дать своему организму полностью отдохнуть.

2. Организуй для себя "ленивый день"

Это день, когда можешь заниматься тем, что тебе больше всего хочется и нравится. А это – задача не из простых. Накануне постарайся к этому подготовиться. Полностью освободи себя от всевозможных рабочих и бытовых проблем на следующие сутки. Проснувшись утром, постарайся понять, какими делами ты бы хотел заняться. Конечно, тебе сразу же захочется проверить рабочую почту, сделать несколько деловых звонков, отнести обувь в ремонт, починить мотор в стиральной машине и так далее. Отвлекись полностью от подобных мыслей. Сосредоточься на том, что позволит тебе отдохнуть и расслабиться.

3. Позаботься о себе

Старайся меньше переживать. Любые переживания плохо сказываются на самочувствии как на физическом, так и эмоциональном. Организм имеет способность постепенно накапливать в себе тревогу, страх и раздражение. А все это нарушает психическое состояние человека и влечет за собой различные заболевания.

Все вышеперечисленные способы отдохнуть от рабочей суеты действительно работают. Проверь это и на себе.