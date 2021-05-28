ГФС сообщила о подозреваемых в посягательстве на хищение киевского бюджета

Государственная фискальная служба (ГФС) расследует девять уголовных производств, связанных с посягательством на средства городского бюджета Киева. Объявлено подозрения четырем служащим из компаний-субподрядчиков коммунальных предприятий, сообщает Интерфакс-Украина.

﻿"На данный момент ГФС расследует девять уголовных производств, которые связаны единым предметом посягательства, – это средства бюджета города Киева", - сказал глава ГФС Вадим Мельник в ходе пресс-брифинга в пятницу.

"О подозрении уведомлены уже четверо человек", - сообщил Мельник.

Указанные дела расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, хищения госимущества и средств, однако все претензии касаются исключительно компаний-субподрядчиков.