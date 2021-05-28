Патрульный разгромил Mercedes начальника полиции (видео)

Таким образом инспектор решил отомстить шефу полиции за необходимость проходить медицинскую экспертизу, сообщает Автоцентр.

Сотрудники силовых ведомств, включая полицию, привыкли придерживаться служебной дисциплины и беспрекословно выполнять указания руководства. Однако иногда между подчиненными и начальниками все же возникают разногласия.

Ярким тому примером стал инцидент, который произошел на острове Родос (Греция). Глава отделения полиции назначил подчиненному психиатрическую экспертизу. Что этому предшествовало, неизвестно, но пока мужчина не предоставит результат обследования, его отстранили от работы. Такое решение привело копа в ярость, и он отыгрался на автомобиле шефа.

Разъяренный офицер на своем пикапе Mitsubishi L200 на полном ходу влетел в белый спорткар Mercedes SL, который был припаркован перед полицейским участком – машина принадлежит начальнику отделения. От удара Мерседес подскочил на месте и ударился о бордюр. Однако этого инспектору показалось мало и он прошелся по автомобилю кувалдой, разбив переднее и заднее стекла.

Весь процесс мести происходил на глазах у коллег и был записан на видео. Мужчину арестовали. Ему предъявили обвинения в нападении и уничтожении частной собственности. Осознав содеянное, он попросил прощения и предложил компенсировать ущерб. Глава полиции района не стал делать поблажки сотруднику – его ждет суд.