Беларусь восстановит полеты с помощью бортов "Аэрофлота", – источник

Россия решила заработать на запрете белорусским самолетам пользоваться аэропортами ЕС и союзных прозападных стран, пишет Rzeczpospolita﻿.

Большая часть европейских стран запретили использовать воздушное пространство самолетам 6 белорусских перевозчиков, однако только Литва и Украина полностью ограничили прием воздушных судов, вылетающих из Минска.

По неподтвержденным данным издания, российская компания “Аэрофлот” начала перегонять свои борты в Минск, чтобы работать по направлениям, запрещенным для “Белавиа”.

Также в Беларуси планируют пользоваться самолетами стран СНГ, через территорию государства свободно пролетают китайские и российские борты, Air India, грузовые и курьерские службы.