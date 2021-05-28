Ожирение связали с мутацией в одном гене

Британские ученые выявили генетическую причину ожирения. Они обнаружили, что мутация в гене MC4R приводит к появлению лишних килограммов уже в раннем возрасте, пишет Nature Medicine, сообщает Мир 24.

Исследование было проведено в рамках крупнейшего проекта «Дети 90-х», основанного Бристольским университетом. В период с апреля 1991 по декабрь 1992 годов ученые привлекли 14 тысяч беременных женщин и затем в течение 20 лет наблюдали за ними и за появившимися на свет детьми.

«Мы являемся самым подробным исследованием такого рода в мире и предоставляем международному исследовательскому сообществу богатый ресурс для изучения экологических и генетических факторов, влияющих на здоровье и развитие человека», – подчеркнули создатели проекта .

Распространено мнение, что ожирение у детей – следствие неправильного поведения родителей, которые не следили за физической активностью потомства и часто кормили вредной пищей. Но новые данные показали – детское ожирение может быть следствием «одного генного нарушения».

Ген, называемый рецептором мелатонина 4 (MC4R), контролирует аппетит человека. Если он работает неправильно, то мозг продолжает получать сигналы о голоде, даже если желудок полон.

Мутация в этом гене оказалась довольно распространенной – по подсчетам ученых, ее носителями являются около 200 тысяч жителей Великобритании. Эти люди к 18 годам весят в среднем на 13 килограммов больше, чем их сверстники, и большую часть избыточной массы составляет именно жир.