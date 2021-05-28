Выбираем холодильник: основные моменты

Холодильники должны отвечать ряду требований, например, работать с минимальным уровнем шума, поддерживать оптимальную температуру при низких энергозатратах, быть достаточно вместительными и вписываться в интерьер.

Габариты устройства

Прежде чем отправиться в магазин и купить холодильник, необходимо выбрать место для его установки. Убедитесь, что холодильник не только поместится, но и пользоваться им будет удобно. Должно быть достаточно места для полного открывания дверей, а рядом должна располагаться розетка.

Компоновка

В продаже можно встретить однокамерные, двухкамерные и многокамерные холодильники. Наибольшей популярностью пользуются двухкамерные, так как эти устройства идеально сочетают в себе отличный функционал и небольшие размеры.

Двухкамерные холодильники оборудованы двумя независимыми друг от друга камерами – морозильной и холодильной. Холодильная сохраняет продукты в охлажденном виде при температуре от 3 до 8 °С. Морозильная нужна для заморозки и долгого хранения продуктов. Узнать, как долго продукты сохранятся в морозильной камере, можно по количеству снежинок:

1 снежинка – температура камеры -6 °С, можно хранить продукты не более недели;

2 снежинки – температура -12 °С рассчитана на хранение в течение месяца;

3 снежинки – температура -18 °С, продукты можно хранить один год.

Двухкамерные холодильники могут различаться конфигурацией. Холодильники с верхней и нижней морозильными камерами наиболее популярные, а их габариты практически не отличаются. Устройства с верхней морозилкой стоят дешевле. Холодильники с морозильной камерой, расположенной внизу, наиболее удобные. Полки с охлажденными продуктами находятся на уровне глаз, подходит для оптимальной организации хранения продуктов.

Более интересные с точки зрения дизайна и функционала модели – French Door и Side-by-Side. В первом случае холодильник с нижней и верхней камерами оборудован двустворчатой дверью. А вторая – американская модель предполагает расположение холодильной и морозильной камеры бок о бок.