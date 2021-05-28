Звезда футбола лишился контракта из-за секс-скандала
В 2020 году Nike разорвала контракт со звездой ПСЖ Неймаром и начала расследование обвинений в адрес бразильца. Теперь стало известно, что одна из сотрудниц компании якобы стала жертвой сексуальных домогательств со стороны футболиста, сообщает Обозреватель.
Как пишет издание The Wall Street Journal, работница Nike рассказала друзьям и коллегам о том, что в 2016 году бразилец пытался склонить ее к оральному сексу в своем отельном номере. Тогда она занималась организацией рекламных мероприятий для игрока и его окружения.
Представительница Неймара назвала обвинения лживыми и заявила, что нападающий ПСЖ будет защищать себя от заявлений, носящих беспочвенный характер.
Отмечается, что сотрудница Nike пожаловалась на поведение бразильца в 2018 году, после чего компания наняла адвокатов для расследования дела. В 2020-м соглашение с Неймаром, которое должно было действовать на протяжении восьми следующих лет, было разорвано, так как он отказался сотрудничать со следствием.
29-летний бразильский футболист подписал первый контракт с брендом в 13-летнем возрасте.