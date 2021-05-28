Звезда футбола лишился контракта из-за секс-скандала

В 2020 году Nike разорвала контракт со звездой ПСЖ Неймаром и начала расследование обвинений в адрес бразильца. Теперь стало известно, что одна из сотрудниц компании якобы стала жертвой сексуальных домогательств со стороны футболиста, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание The Wall Street Journal﻿, работница Nike рассказала друзьям и коллегам о том, что в 2016 году бразилец пытался склонить ее к оральному сексу в своем отельном номере. Тогда она занималась организацией рекламных мероприятий для игрока и его окружения.

Неймар в форме сборной Бразилии

Представительница Неймара назвала обвинения лживыми и заявила, что нападающий ПСЖ будет защищать себя от заявлений, носящих беспочвенный характер.

Отмечается, что сотрудница Nike пожаловалась на поведение бразильца в 2018 году, после чего компания наняла адвокатов для расследования дела. В 2020-м соглашение с Неймаром, которое должно было действовать на протяжении восьми следующих лет, было разорвано, так как он отказался сотрудничать со следствием.

29-летний бразильский футболист подписал первый контракт с брендом в 13-летнем возрасте.

Бутсы Неймара