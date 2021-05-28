Беларусь не дала пилоту связаться с Ryanair, – гендиректор компании

Белорусские диспетчеры отказали пилоту Ryanair в просьбе связаться с компанией для подтверждения информации о минировании. Об этом в письме заявил генеральный директор перевозчика Майкл О’Лири, передают международные СМИ.

В письме также указано, что информация, обнародованная белорусским правительством, является “ложной и неточной” , а самолет был “незаконно переадресован под ложным предлогом” .

О’Лири пишет, что пилоту борта сообщили об отсутствии ответа администрации Ryanair на телефонные звонки, и тогда он под давлением белорусских правоохранителей согласился приземлиться в Минске.

В данный момент в европейских странах данный эпизод рассматривается как пиратство и угон самолета.