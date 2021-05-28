Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата

Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата

МИД Литвы принял решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Беларуси, сообщает Европейская правда.

28 мая в литовское внешнеполитическое ведомство вызвали представителя посольства Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой двух сотрудников посольства объявлены персонами нон грата, "поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Дипломатам дали семь дней на выезд из Литвы.

"Решение является выражением солидарности с Латвией", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министерство иностранных дел Литвы также выразило протест представителю Беларуси по поводу продолжающихся репрессий против гражданского общества и независимых средств массовой информации и выразило требование немедленного освобождения Романа Протасевича, его девушки Софии Сапеги, других политических заключенных и незаконно задержанных лиц.

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