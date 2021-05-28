Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата

МИД Литвы принял решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Беларуси, сообщает Европейская правда.

28 мая в литовское внешнеполитическое ведомство вызвали представителя посольства Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой двух сотрудников посольства объявлены персонами нон грата, "поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Дипломатам дали семь дней на выезд из Литвы.

"Решение является выражением солидарности с Латвией" , - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министерство иностранных дел Литвы также выразило протест представителю Беларуси по поводу продолжающихся репрессий против гражданского общества и независимых средств массовой информации и выразило требование немедленного освобождения Романа Протасевича, его девушки Софии Сапеги, других политических заключенных и незаконно задержанных лиц.