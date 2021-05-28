В Египте во время дайвинга исчез бывший глава украинской разведки
Сегодня, 28 мая, около 11:00 (по Киеву - около 12:00 - Ред.), в Египте во время дайвинга вблизи города Дахаб после погружения не всплыл бывший глава Службы внешней разведки в 2014-2016 годах 62-летний Виктор Гвоздь. Об этом рассказали источники в дипломатических кругах, сообщает Страна.ua.
Сейчас спасатели занимаются поиском его или его тела. Ситуация находится на контроле посольства Украина в Египте.
По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе в отель Jaz Dahabeya Dahab.
Позже стало известно, что Виктор Гвоздь найден живым.
Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года. Уволен указом Порошенко 29 апреля 2016 года.