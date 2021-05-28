В Египте во время дайвинга исчез бывший глава украинской разведки

Сегодня, 28 мая, около 11:00 (по Киеву - около 12:00 - Ред.), в Египте во время дайвинга вблизи города Дахаб после погружения не всплыл бывший глава Службы внешней разведки в 2014-2016 годах 62-летний Виктор Гвоздь.﻿ Об этом рассказали источники в дипломатических кругах, сообщает Страна.ua.

Сейчас спасатели занимаются поиском его или его тела. Ситуация находится на контроле посольства Украина в Египте.

По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе в отель Jaz Dahabeya Dahab.

Позже стало известно, что Виктор Гвоздь найден живым.

Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года. Уволен указом Порошенко 29 апреля 2016 года.