В СБУ предотвратили незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений

Правоохранители предотвратили незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи, на международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $40 тыс, сообщает Интерфакс-Украина.

"По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин".

Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота", - сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для Украины.

Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины.