Второй случай за неделю: в Одесской области найден застреленным пограничник

В пгт Тарутино Одесской области сегодня утром найден застреленным пограничник.﻿ Об этом рассказали в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сообщает УНИАН.

Отмечается, что погибший найден застреленным на своем рабочем месте.

"Сейчас пока невозможно точно назвать причину случившегося. По предварительным данным, это – суицид", - сказали в управлении.

В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, 24 мая в Одессе застрелился офицер-пограничник. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на ул. Инглези.