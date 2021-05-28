Штрафы за нарушение валютного законодательства: утвержден Порядок

Постановлением Кабинета Министров от 26 мая в 2021 г. № 524 утвержден Порядок применения налоговыми органами мер влияния в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства, сообщает ЛигаБизнес.

Документом определен механизм применения ГНС и ее территориальными органами штрафных санкций за нарушение требований валютного законодательства (кроме нарушения предельных сроков расчетов за операциями из экспорта и импорта товаров) и размер штрафных санкций.

Налоговые органы применяют к юридическим лицам штрафные санкции за каждый вид нарушения требований валютного законодательства, установленных Законом и/или определенных нормативно-правовыми актами Национального банка, которые приняты в соответствии с Законом, в частности в Положении о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденном постановлением НБУ от 2 января в 2019 г. № 5, а именно по вопросам:

проведения расчетов на территории Украины;

проведения расчетов по валютным операциям;

торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей;

осуществления отдельных операций в иностранной валюте;

осуществления валютных операций в условиях введенных мер защиты.

За такие нарушения применяются штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, пересчитанной в национальную валюту по официальному курсу НБУ, установленному в день осуществления такой операции, за каждый случай нарушения, установленного в результате проверки.

Те же действия, совершенные повторно на протяжении года, влекут за собой наложение штрафа (штрафной санкции) в размере 50 % суммы операции.

Налоговые органы применяют штрафные санкции в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позже чем через три года со дня его совершения.

Днем выявления нарушения требований валютного законодательства является дата составления акта документальной или фактической проверки.

Налоговое уведомление-решение, принятое налоговым органом, может быть обжаловано в административном или судебном порядке.