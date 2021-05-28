Новые фото семьи Монатика: первый выпускной сыновей

После того как Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной официально представили публике своих сыновей, они стали чаще публиковать их фото на своих официальных страницах в Instagram, сообщает WomanEL.

Ирина показала новые фотографии в Instagram. На снимках мальчики предстали в образе знаменитого волшебника Гарри Поттера.

В комментариях к публикации Ирина отметила, что сегодня у Платона и Даниила был первый в их жизни выпускной. Мальчики окончили садик и готовятся пойти в первый класс.

https://www.instagram.com/p/CPaTq4JnB3v/

Фото: Instagram Ирины Монатик

Снимки тут же собрали множество лайков и поздравительных комментариев.