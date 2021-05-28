Цены на клубнику в Украине уже ниже прошлогодних

С начала текущей недели цены на клубнику садовую в Украине начали интенсивно снижаться. По словам участников рынка, предложение данной ягоды из открытого грунта стремительно увеличивается, что заставляет производителей снижать цены, сообщает EastFruit.

В Украине цена на клубнику озвучивается производителями на уровне 45-65 грн/кг ($1,63-2,36/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом стоит учитывать, что в настоящее время предложение клубники еще не достигло своего пика и более массово сбор ягоды начнется лишь на следующей неделе, что также может негативно сказаться на ценах в данном сегменте.

Так, в текущем сезоне, несмотря на позднюю весну, цены на клубнику садовую в Украине в среднем на 19% ниже, чем годом ранее. При этом, по мнению ключевых игроков рынка, цены в данном сегменте будут удерживаться на сравнительно невысоком уровне в течение всего сезона, поскольку площади под данной культурой за год увеличились.