Беларусь выгоняют из "Евровидения"

Европейский вещательный союз (EBU), который, в частности, является организатором конкурса песенного конкурса «Евровидение», решил приостановить членство Беларуси. У Минска есть 2 недели на ответ, затем решение вступит в силу, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении EBU.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании" , – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что EBU внимательно следит за свободой СМИ в Беларуси и постоянно призывает БТРК, как члена союза, отстаивать его основные ценности, независимости и подотчетности.

В союзе заявили, что в последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные опасения" , – сообщили в EBU.

В свете этих исключительных событий у Исполнительного совета нет другой

По информации союза, у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ до вступления в силу приостановки ее членства в союзе.