Беларусь опустилась в списке торговых партнеров Украины

Среди торговых партнеров Украины во внешней торговле товарами в 2020 году Беларусь заняла шестое место, однако по итогам первого квартала 2021 года она опустилась на одну строчку ниже и заняла седьмое место, сообщает Укринформ.

"В 2020 году среди торговых партнеров Украины во внешней торговле товарами Беларусь заняла шестое место. По итогам I квартала 2021 года Беларусь во внешней торговле товарами опустилась на одну строчку вниз и заняла седьмое место среди торговых партнеров", - рассказали в Минэкономики.

"По итогам первого квартала 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью составил 1,2 млрд долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 8,8%, в том числе экспорт товаров составил 334,2 млн долл. (с уменьшением на 15,1%), а импорт товаров, соответственно, составил 884,9 млрд долл. (с увеличением на 21,6%). В частности, торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в первом квартале 2021 года был на уровне 1, 2 млрд долл. (+10,9%): экспорт товаров - 305,9 млн долл. (-13,4%), импорт товаров - 863,7 млрд долл. (+23,1%)", - отметили в Минэкономики.

В министерстве также привели данные за 2020 год. Тогда объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг 4,4 млрд долл., что на 20,9% меньше, чем в 2019 году, в том числе экспорт товаров составил 1,4 млрд долл. (-14,8% по сравнению с 2019 годом), а импорт товаров - 3,0 млрд долл. (-23,6%). При этом торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне 4,2 млрд долл. (-20,6%): экспорт товаров - 1,3 млрд долл. (-13,8%), импорт товаров - 2,9 млрд долл. (-23,4%).

В Минэкономики подчеркнули, что удельный вес Беларуси в общем внешнеторговом обороте товаров и услуг Украины в 2019 году составил 4,2%, в 2020-м - 3,7%, в первом квартале 2021 года - 3,7%. Если же речь идет только о внешнеторговом обороте товаров Украины, то доля Беларуси в 2019 году составила 4,8%, в 2020-м - 4,1%, в первом квартале 2021 года - так же 4,1%.