Литва высылает двух белорусских дипломатов: обвиняют в шпионаже

В пятницу, 28 мая, Министерство иностранных дел Литвы объявил двух сотрудников белорусского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение семи дней, сообщает Страна.ua.

В литовское ведомство вызвали представителя посольства Беларуси, которому вручили дипломатическую ноту, в которой двух сотрудников объявили персонами нон грата "поскольку они осуществляли деятельность несовместимую с их дипломатическим статусом".

"Решение является выражением солидарности с Латвией" , - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Кроме того, ведомство выразило протест белорусскому представителю из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и независимых средств массовой информации Беларуси. МИД потребовал немедленно освободить Романа Протасевича, его девушку Софию Сапегу и других политических заключенных.