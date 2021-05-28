У Коломойского готовы полностью заменить белорусский бензин

ПАО "Укртатнафта" в ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украину заявила, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%. С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет" , - говорится в позиции компании.

В "Укртатнафте" заявляют, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.