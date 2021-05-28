В Египте погиб экс-глава украинской разведки
В Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. После погружения в воду для дайвинга 62-летний Гвоздь не выплыл, сообщает Факты.ICTV.
По предварительной информации, спасатели нашли мужчину после исчезновения. Его доставили в больницу, где медики констатировали смерть.
Известно, что делом уже занимается Посольство Украины в Египте. Экс-глава разведки, вероятно, отдыхал вместе с женой в отеле Jaz Dahabeya Dahab.
Виктор Гвоздь занимал пост главы Службы внешней разведки с 2014 до 2016 года.