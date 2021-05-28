В Беларуси завели уголовное дело на главу МИД Латвии

Генпрокуратура Беларуси решила завести уголовное дело на министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса, сообщает УНИАН.

Латвийских чиновников силовики Беларуси подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

"Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов" , - заявили в генпрокуратуре РБ.

Речь идет об инциденте, происшедшем в Риге 24 мая.

"Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" , - заявил тогда мэр Риги Мартиньш Стакис.

Расследовать инцидент с флагом будет белорусский Следственный комитет.