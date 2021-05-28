Под Киевом автоматчики проверяют каждую машину: сбежал преступник

Жителей Киевской области встревожили внезапные КПП с автоматчиками, которые появились Вышгороде. Например, в Буче вооруженные правоохранители проверяют каждую машину, которая выезжает из города. Полиция разыскивает преступника, который удрал из зала суда, сообщает Сегодня.

"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидания, а затем грабил женщин. Сегодня над ним должен был быть суд, а ему удалось убежать из судебного зала" , – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Как мужчине удалось убежать из зала суда – устанавливают сотрудники полиции.