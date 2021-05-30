Названы самые популярные автомобили в Европе

Peugeot 208 и 2008 стали самыми популярными автомобилями в Европе в апреле 2021 года. Модели от французской компании расположились на первой и второй позиции соответственно по продажам на континенте, сообщает Обозреватель.

Такие же результаты машины от автопроизводителя показали в феврале 2021-го. Всего с начала года они занимают первую и четвертую позиции в рейтинге самых продаваемых автомобилей. Такие данные привели в аналитическом агентстве JATO Dynamics.

Самым продаваемым электрокаром (BEV) стал недавно выпущенный Volkswagen ID.4, опередивший ID.3. Это впервые с момента выхода он возглавил рейтинг электромобилей.

"Как и предполагалось, следующую фазу роста популярности электромобилей спровоцируют внедорожники. Volkswagen ID.4, который занимает лидирующие позиции, – это только начало тенденции электрических внедорожников, и мы ожидаем, что новые модели появятся на рынке по мере роста потребительского спроса" , – сказал глобальный аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.

Volkswagen ID.4 стал самым популярным электрокаром в Европе в апреле. Источник: Volkswagen

Благодаря ID.4 Volkswagen Group получили 34% европейского рынка электрических автомобилей в апреле. Немецкий автопроизводитель продемонстрировал лучшие результаты на рынке BEV, чем на общем рынке, где его доля составляла почти 27%.

В общем в апреле в Европе зарегистрировали 1 029 008 новых автомобилей. Таким образом рынок на континенте увеличился на 261% по сравнению с апрелем 2020 года. В это время в прошлом году новые регистрации почти полностью прекратились из-за введения локдауна.

До сих пор рынок еще далек от возвращения к допандемическому уровню. Сейчас общий объем регистраций новых автомобилей на 23% ниже, чем был в апреле 2019 года. По данным JATO, на 26 рынках в Европе в апреле 2021-го был зарегистрирован самый низкий общий объем продаж за последние 20 лет, за исключением апреля 2020 года.

В то же время электрические автомобили показали рекордные результаты в прошлом месяце. Регистрации новых электрокаров составляли 15% рынка, по сравнению с лишь 11%, которые были год назад. Спрос на чисто электрические модели вырос на 338% до 71 500 единиц, а регистрация гибридов выросла на 507% до 81 000 единиц.