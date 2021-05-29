Пять необычных автомобилей с 4х4

Автомобили с 4x4 обычно имеют повышенный клиренс и большие шины. Также они часто являются большими, то есть внедорожниками, или полноразмерными пикапами, сообщает Обозреватель.

Из-за необходимой дополнительной техники (раздаточной коробки и нового дифференциала), только большие машины предоставляют надежный полный привод. Но прежде этой опцией оснащались очень разные автомобили. 

Fiat Panda Mk1 был идеальным для любой местности
Fiat Panda Mk1 был идеальным для любой местности. Источник: classiccars.brightwells.com

Fiat Panda в версии Mk1 был выпущен в 1980 году. Он был разработан как доступный, практичный и небольшой автомобиль. Хотя дизайн был достаточно простым, машина была выдающейся. Силовая установка FIRE (полностью интегрированный роботизированный двигатель) была прекрасным дополнением автомобиля, и она достаточно прочная.

Автомобиль был доступен с системой полного привода для легкого бездорожья. Вариант 4x4 надежный, а легкий вес делает его идеальным для любой местности. Также благодаря доступной цене автомобиль выбирали те, кому был нужен хороший внедорожник, но они не имели много денег.

Toyota Previa – очень необычный, но крутой минивэн
Toyota Previa – очень необычный, но крутой минивэн. Источник: Википедия

Toyota Previa была выпущена в 1990 году и поставлялась с платформой с центральным расположением двигателем, что было непривычно для минивэнов. Система Supplementary Accessory Drive System позволила распределить вес автомобиля 50:50, что сделало его удобным в управлении.

Автомобиль был доступен с задним и с полным приводом, причем последний обеспечивал гораздо большее сцепление на дорогах. Previa использовал систему All-Trac, а затем вышло издание SC, с которым автомобиль оснащался двигателем с наддувом. Хотя машина может не всем понравиться, она является претендентом на самый крутой минивэн всех времен и является действительно необычным 4X4.

Pontiac 6000 – первый автомобиль GM, который имел доступный полный привод
Pontiac 6000 – первый автомобиль GM, который имел доступный полный привод. Источник: Cereal Marshmallows

Pontiac 6000 был выпущен в 1982 году. Сначала он получил 2,5-литровый двигатель Tech IV и передний привод, но на выбор был 2,8-литровый V6, который имел больше мощности. Версия STE, которая вышла в 1984 году, принесла еще больше мощности. С ней Pontiac задумал автомобиль конкурировать с BMW.

В конце 80-х версия STE вышла с 3,1-литровым двигателем V6 и системой полного привода для лучшего сцепления. Это был первый автомобиль GM, который получил полный привод в качестве опции.

Volkswagen Type 2 благодаря полному приводу получил усиленное шасси
Volkswagen Type 2 благодаря полному приводу получил усиленное шасси. Источник: Pinterest

Volkswagen Type 2 (T3) стал третьей партией VW Transporter. В США он назывался Vanogan (сочетание фургона и универсала). Сначала он поставлялся с задним приводом, но также имел систему 4x4 Synchro. Полный привод дал ему усиленное шасси и большие тормоза, и сделал Vanogan настоящим кемпером.

Фургон также имел коробку передач "4+G", что позволило ему использовать низкую передачу для бездорожья, чтобы он мог ехать как можно медленнее. Vanogan также был универсальным и простым в обслуживании.

Audi 6 очень хорошо чувствовал себя на бездорожье
Audi 6 очень хорошо чувствовал себя на бездорожье. Источник: Autoevolution

Третье поколение Audi 6 вышло в 2004 году. Модель получила много доработок, множество вариантов двигателя и большое количество роскошных деталей. Она также выглядела очень стильно, имела качественный салон, и была невероятно безопасна. Версия 4x4, выпущенная в 2005 году, была готова к бездорожью, и имела 3,0-литровый дизельный силовой агрегат V6 с турбонаддувом, прямым впрыском (TDI) и системой Quattro AWD.

Двигатель выдавал 290 л.с., чего было достаточно для внедорожника. Также автомобилю добавили новые бамперы и обшивку колес, чтобы улучшить внедорожные возможности и сделать его более жестким. Машина достаточно редка в наши дни.

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