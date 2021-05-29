Пять необычных автомобилей с 4х4

Автомобили с 4x4 обычно имеют повышенный клиренс и большие шины. Также они часто являются большими, то есть внедорожниками, или полноразмерными пикапами, сообщает Обозреватель.

Из-за необходимой дополнительной техники (раздаточной коробки и нового дифференциала), только большие машины предоставляют надежный полный привод. Но прежде этой опцией оснащались очень разные автомобили.

Fiat Panda Mk1 был идеальным для любой местности. Источник: classiccars.brightwells.com

Fiat Panda в версии Mk1 был выпущен в 1980 году. Он был разработан как доступный, практичный и небольшой автомобиль. Хотя дизайн был достаточно простым, машина была выдающейся. Силовая установка FIRE (полностью интегрированный роботизированный двигатель) была прекрасным дополнением автомобиля, и она достаточно прочная.

Автомобиль был доступен с системой полного привода для легкого бездорожья. Вариант 4x4 надежный, а легкий вес делает его идеальным для любой местности. Также благодаря доступной цене автомобиль выбирали те, кому был нужен хороший внедорожник, но они не имели много денег.

Toyota Previa – очень необычный, но крутой минивэн. Источник: Википедия

Toyota Previa была выпущена в 1990 году и поставлялась с платформой с центральным расположением двигателем, что было непривычно для минивэнов. Система Supplementary Accessory Drive System позволила распределить вес автомобиля 50:50, что сделало его удобным в управлении.

Автомобиль был доступен с задним и с полным приводом, причем последний обеспечивал гораздо большее сцепление на дорогах. Previa использовал систему All-Trac, а затем вышло издание SC, с которым автомобиль оснащался двигателем с наддувом. Хотя машина может не всем понравиться, она является претендентом на самый крутой минивэн всех времен и является действительно необычным 4X4.

Pontiac 6000 – первый автомобиль GM, который имел доступный полный привод. Источник: Cereal Marshmallows

Pontiac 6000 был выпущен в 1982 году. Сначала он получил 2,5-литровый двигатель Tech IV и передний привод, но на выбор был 2,8-литровый V6, который имел больше мощности. Версия STE, которая вышла в 1984 году, принесла еще больше мощности. С ней Pontiac задумал автомобиль конкурировать с BMW.

В конце 80-х версия STE вышла с 3,1-литровым двигателем V6 и системой полного привода для лучшего сцепления. Это был первый автомобиль GM, который получил полный привод в качестве опции.

Volkswagen Type 2 благодаря полному приводу получил усиленное шасси. Источник: Pinterest

Volkswagen Type 2 (T3) стал третьей партией VW Transporter. В США он назывался Vanogan (сочетание фургона и универсала). Сначала он поставлялся с задним приводом, но также имел систему 4x4 Synchro. Полный привод дал ему усиленное шасси и большие тормоза, и сделал Vanogan настоящим кемпером.

Фургон также имел коробку передач "4+G", что позволило ему использовать низкую передачу для бездорожья, чтобы он мог ехать как можно медленнее. Vanogan также был универсальным и простым в обслуживании.

Audi 6 очень хорошо чувствовал себя на бездорожье. Источник: Autoevolution

Третье поколение Audi 6 вышло в 2004 году. Модель получила много доработок, множество вариантов двигателя и большое количество роскошных деталей. Она также выглядела очень стильно, имела качественный салон, и была невероятно безопасна. Версия 4x4, выпущенная в 2005 году, была готова к бездорожью, и имела 3,0-литровый дизельный силовой агрегат V6 с турбонаддувом, прямым впрыском (TDI) и системой Quattro AWD.

Двигатель выдавал 290 л.с., чего было достаточно для внедорожника. Также автомобилю добавили новые бамперы и обшивку колес, чтобы улучшить внедорожные возможности и сделать его более жестким. Машина достаточно редка в наши дни.