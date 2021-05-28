Лукашенко привез Путину документы по посадке самолета Ryanair

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что привёз на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным документы, которые прояснят ситуацию в связи с посадкой самолета Ryanair, сообщает Интерфакс-Украина.

"Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается. Ну, всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам. Чтобы вы понимали, что происходит. (...) Чтобы вы понимали, что это за люди", - сказал Лукашенко в начале переговоров с Путиным в пятницу.

В связи с темой посадки самолета Ryanair он затронул ситуацию вокруг компании "Белавиа".

"Вот этот случай с самолетом: (к нему) "Белавиа" не имеет никакого отношения. (...) "Белавиа" при чем? Замочили на всю катушку! (...) За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"?... Вот их лицо", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что после ознакомления с привезенными документами станет понятно, "что там происходит и происходило".