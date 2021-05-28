Лукашенко привез Путину документы по посадке самолета Ryanair
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что привёз на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным документы, которые прояснят ситуацию в связи с посадкой самолета Ryanair, сообщает Интерфакс-Украина.
"Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается. Ну, всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам. Чтобы вы понимали, что происходит. (...) Чтобы вы понимали, что это за люди", - сказал Лукашенко в начале переговоров с Путиным в пятницу.
В связи с темой посадки самолета Ryanair он затронул ситуацию вокруг компании "Белавиа".
"Вот этот случай с самолетом: (к нему) "Белавиа" не имеет никакого отношения. (...) "Белавиа" при чем? Замочили на всю катушку! (...) За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"?... Вот их лицо", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что после ознакомления с привезенными документами станет понятно, "что там происходит и происходило".
"Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы", - заявил Лукашенко.