Почему Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО

Это самая что ни есть Realpolitik и отсутствие политики ценностей, сообщает Деловая столица.

Организация Североатлантического договора (НАТО) по итогам вчерашнего закрытого заседания представителей 30 стран-участниц опубликовала заявление о последних событиях в Беларуси.

Судя по тексту заявления, опубликованному на сайте Альянса, участники внеочередного саммита решили не форсировать события и ограничились лишь "решительным осуждением" де-факто угона беларускими властями самолета Ryanair, а также призывом к Международной организации гражданской авиации (ICAO) как можно скорее провести независимое расследование.

Также они довольно мягко осудили задержание экс-главреда Nexta Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, посоветовав властям Беларуси уважать права и свободы человека.

После волны негодования в странах-членах Альянса в ответ на этот инцидент, после того, как и генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее "возмутительным", "неприемлемым" и "прямой атакой на базовые демократические права", заявление это выглядит откровенно беззубым и неубедительным.

И на то есть причина, как удалось выяснить информагентству Reuters. Журналисты пообщались с дипломатами и узнали, что клыки НАТО вчера подточила Турция.

Именно Анкара, по словам источников Reuters, потребовала и добилась смягчения формулировок в беларусской декларации. В частности, из первоначального текста были удалены тезисы о поддержке санкций ЕС и США в отношении Беларуси и призыв к Минску освободить политических заключенных — всех, не только Протасевича и Сапегу.

Своей позицией Турция расстроила союзников из Польши, Литвы и Латвии, требовавших, как сообщает информагентство, более жестких формулировок; а также поставила в тупик дипломатов.

Да и в целом союзники были разочарованы действиями турок, что, очевидно, и объясняет и оценки дипломатов, решивших таким образом наказать Анкару.

Они в комментариях Reuters терялись в догадках, что подвигло турецкую сторону подыграть режиму Лукашенко: то ли нежелание ссориться с Москвой, то ли желание не лишиться туристов из Беларуси и не нарваться на запрет от Минска на перелеты Turkish Airlines.

Вперед, на Север

Действительно, маневр Турции, на первый взгляд, парадоксален. С одной стороны, Анкара с энтузиазмом вставляет Москве палки в колеса, где только может. В частности, в Черноморском регионе, поддерживая "Крымскую платформу".

А с другой стороны — внезапно решает поддержать режим Александра Лукашенко. Будто бы из опасения раздосадовать Москву.

Однако такая оценка турецкой политики, да, и в принципе, политики любой другой стороны уж больно прямолинейна — и плохо объясняет суть происходящего.

У каждого государства есть собственные интересы, которые оно защищает в первую очередь. Порой они совпадают с интересами партнеров и союзников, порой нет.

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Турция — не исключение. У нее — коллективной, да и у президента Реджепа Тайипа Эрдогана — лично, есть собственные интересы и громадье планов.

Турция под руководством Эрдогана весьма энергично развивает и продвигает неосманизм — восстанавливает свои позиции на международной арене до уровня, близкого к тому, который был в свое время у Османской империи, но, естественно, в ином формате.

Анкара занялась проецированием силы на Ближний Восток, страны Магриба, Африку, Персидский залив, Кавказ и, конечно же, на Черное море и Северное Причерноморье.

Как и Путин, Эрдоган занялся "собирательством земель" и народов. Ради этого можно даже поиграть с доставшейся от Мустафы Кемаля идеологемой "в Турции — все турки". В том числе, вспомнив невзначай, что "горные тюрки", бежавшие от советских репрессий и осевшие в Турции, а также их потомки — это все-таки крымские татары. Впрочем, это, конечно, необязательно — достаточно не забывать о тюркском родстве с теми из них, кто не обладает турецкими паспортами. В общем, крымские татары, ныне пребывающие под оккупацией россиян, для Анкары — тоже практически свои, только зарубежные.

Отсюда и поддержка Анкарой "Крымской платформы". Ведь таким образом Эрдоган может успешно проецировать силу на Северное Причерноморье в пику Москве, которая уже превратила Крым в крепость, а также пытается добиться превращения прилегающей части Черного и всего Азовского моря в "российские озера".

Соответственно, в этом регионе происходит столкновение интересов и амбиций России и Турции.

Учитывая тот факт, что Турция из всех членов НАТО обладает сильнейшим флотом в Черном море, Альянсу приходится считаться с мнением Анкары по ряду принципиальных вопросов.

По стопам Лукашенко

В том числе, как видим, и по беларускому. На самом деле есть целый ряд причин, по которым Эрдоган решил вступиться за Лукашенко перед НАТО.

Причина первая — это собственный интерес Турции в распространении влияния в этом и других регионах.

Добивается Анкара этого посредством различных механизмов.

К примеру, столь агрессивно осваивать Восточное Средиземноморье, а именно месторождения углеводородов, Турции удается благодаря собственным прокси-структурам вроде непризнанной "Турецкой Республики Северный Кипр" и скандальному меморандуму о взаимопонимании относительно демаркации морских зон между Турцией и Ливией, благодаря которому Анкара фактически "подмяла" под себя те участки Средиземного моря, которые, вообще-то, относятся к Греции или Египту.

Удерживаться на Ближнем Востоке и расширять свое влияние Турции позволяет созданная ею на севере Сирии буферная зона — фактически оккупированная территория; а также регулярные операции и действия турецких военных в Северном Ираке — в Иракском Курдистане. Это единственное образование курдов, наделенное хоть какой-нибудь государственностью, а следовательно, представляющее угрозу для Анкары, которая одно из движений "своих" курдов — Рабочую партию Курдистана — относит к террористическим группировкам.

Борьба с курдской угрозой наряду со сторонниками Фетхуллы Гюлена — это одна из идефикс Эрдогана, позволяющая ему опять-таки проецировать силу за рубежом и консолидировать электорат.

Функционеров и боевиков РПК, заметим, турецкие силовики преследуют не только в самой Турции, но и за рубежом. Свидетельством чему, например, могут послужить убийства во Франции в 2013 г. трех курдов-активистов: одной из основателей РПК Сакине Джансыз, а также Фидана Догана и Лейлы Сайлемез.

Французы провели расследование и установили, что за убийствами стояли сотрудники турецкой спецслужбы — Организации национальной разведки (MIT).

Задержанный французскими правоохранителями исполнитель — Омер Гюней, кстати, до суда не дожил и был найден мертвым в тюрьме за несколько дней до начала процесса.

Концы в воду, как говорится. Но осадок остался, как и претензия Парижа к Анкаре.

Что, впрочем, не означает, что турецкие спецслужбы отказались от преследования курдов. И не исключено, что в качестве возможного сценария они еще могут воспользоваться принудительной посадкой самолета с очередным активистом по лекалам Беларуси. В таком случае, если турецкие силовики устроят аналогичный угон самолета, Турции, поддержи она вчера жесткую резолюцию НАТО, было бы куда сложнее опровергнуть обвинения и выпады союзников.

Это первая часть Марлезонского балета. Вторая — более прозаичная. Речь идет о банальном "шкурном" интересе.

Спасите наши груши

Не только Россия или Китай ведут общие дела с режимом Лукашенко. Но и Турция тоже.

Анкара и Минск поддерживают очень активный контакт, в особенности в последние несколько недель. В том числе и на уровне президентов.

Последний их разговор состоялся не так давно — 7 мая. Скупые пресс-релизы, опубликованные Минском и Анкарой, гласят, что ключевой темой переговоров было экономическое сотрудничество и планы нарастить товарооборот до $1,5 млрд.

Но здесь речь идет о "белом" товарообороте. А ведь есть еще "серый". Проще говоря, контрабанда. И этот тип экономического сотрудничества между странами, согласно свежему расследованию Nexta, процветает из года в год.

Причем в контрабандных схемах задействована и Россия. Как напоминают авторы расследования, после объявления Москвой "бульдозерной войны" европейским сырам и фруктам, эту нишу оперативно заняла Беларусь, поставляя в Россию и креветки, и киви, и прочую продукцию, которую она как бы производит.

Спрашивается, откуда у беларусов взялась такого рода экзотика. Nexta утверждает, что помогают в этом поддельные турецкие сертификаты происхождения на продукцию из стран ЕС. Те же фрукты в Беларуси оформлялись как турецкая продукция, и уже по ним бывшие нидерландские, а теперь турецкие груши приезжали в Россию.

Масштабы и доходы от контрабанды колоссальны. И шли они, понятное дело, в карманы "правильным" людям в Беларуси и России. Но если бы представители Турции не участвовали в чем-то подобном, Анкара наверняка бы давно узнала об этом и устроила бы скандал, требуя расследований и компенсаций. Коль скоро его нет, это может означать либо участие в схемах, либо регулярные выплаты отступных за молчание.

Следовательно, если бы Турция на вчерашнем саммите НАТО открыто поддержала введение новых санкций в отношении режима Лукашенко, то подобные схемы точно оказались бы под ударом. Так что причиной давления Турции на союзников по НАТО наряду проецированием силы в Северном Причерноморье может служить и сугубо коммерческий интерес.

Это самая что ни есть Realpolitik и отсутствие политики ценностей. К слову, такие же маневры частенько проводят и страны Европейского союза по российскому или беларускому вопросам.