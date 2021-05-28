Украинские блогеры попали в скандал с разбитым авто

18 популярных украинских блогеров попали в скандал из-за розыгрыша авто – черного Chevrolet Camaro. Многие пользователи сети утверждают, что машина вовсе не новая и ранее была разбита, сообщает Обозреватель.

На волну критики в сети попали такие блогеры как Таня Пренткович, Саша Бо, Алина Шаманская, Алина Френдий и другие.

Так, появилась информация, что авто, которое разыгрывают, было разбито, а победителю вручат не новую машину, а привезенный из-за границы "транспорт с сомнительной историей".

Многие пользователи сети утверждают, что машина вовсе не новая. Источник: instagram.com/tanyaprentkovych

Одна из организаторов гива Таня Пренткович рассказала в Instagram-stories, что с автомобилем все отлично и он уже год ездит в Украине. По словам блогера, ее отец и возлюбленный также купили ранее битые машины.

Блогер прокомментировала скандал с машиной. Источник: Скриншот

Таня Пренткович рассказала о машине. Источник: Скриншот

Блогер ответила на критику в сети. Источник: Скриншот

Как прокомментировал скандал юрист Владислав Белоцкий, под масштабными розыгрышами подразумевается договор публичной оферты. Так, организатор гива предлагает любому желающему заключить сделку на определенных условиях, которые заранее известны и детально оглашены.

"В случае с этим нашумевшим giveaway "валютой" служат лайки и подписки. Скорее всего, данный автомобиль оформлен на кого-то из 18-ти блогеров и будет передан победителю при помощи договора о дарении" , – сказал юрист.