Появилось видео с порно-вечеринки, предшествовавшей "голой фотосесии" в Дубае

В распоряжении издания оказалось видео со скандальной вечеринки в Дубае, которые организовал киевлянин Виталий Гречин, сообщает Страна.ua.

Эта история прогремела в начале апреля. Тогда полиция ОАЭ задержала 11 украинок, позировавших обнаженными на балконе одной из гостиниц.

Как выяснилосьа тогда, девушек в ближневосточную страну привез Гречин - американец украинского происхождения, бизнесмен. А также организатор эротических вечеринок.

Сегодня мы получили видео с оргии, которую Виталий организовал в Дубаях - как раз накануне того, как украинок задержали за ню-фотосессию. В начале ролика есть и сам Гречин.

Участники вечеринки употребляют какой-то белый порошок. Возможно, кокаин. Сами они называют его "сахарной пудрой". При этом, что характерно, девушки, которые этот порошок разносят, одеты в форму украинской полиции.