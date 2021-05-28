В Босфоре блокировано движение из-за аварии нефтеналивного танкера

Вечером в пятницу, 28 мая, в проливе Босфор случилось чрезвычайное происшествие. У нефтяного танкера Rava заглох мотор, и он начал свободно дрейфовать по течению, создавая опасность. Властям пришлось временно перекрыть пролив, сообщает Страна.ua.

Видео инцидента появилось на Ютуб.

249-метровый танкер с сырой нефтью Rava с неисправным двигателем начало относить, когда он шел в сторону квартала Еникёй. Босфор срочно перекрыли для судов, а к танкеру выслали буксир и катер.

В Главном управлении береговой безопасности заявили, что буксир Kurtarma-8 и скоростной спасательный катер KEGM-5 были экстренно направлены к танкеру и остановили его в 300 метрах от берега.

Турецкие СМИ сообщают, что движение по Босфору остановлено из-за аварии танкера.

Если это затянется - то последствия для Украины могут быть масштабные. Через Босфор идёт львиная доля нашего экспорта. И значительная часть импорта.

Особенно с учётом необходимости увеличивать импорт топлива, если Белоруссия все-таки прекратит поставки бензина.