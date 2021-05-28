Пьяные полицейский с женой попали в скандал

Видео с полицейским, который пустил за руль свою пьяную жену, появилось в Youtube несколько дней назад, сообщает Телеканал D1.

Видеозапись начинается со съемки шатающихся мужчины и женщины, которые пытаются одеться. Одеться получилось только у женщины, после чего она вместе с мужчиной пошла в машину. Человек, который вёл съемку, подошёл к автомобилю и вступил в разговор с пьяной парой. Он предлагал им вызвать «драйвера», который безопасно довёз бы пьяную пару домой. Но женщина отказалась и начала переводить разговор в конфликтное русло.

В какой-то момент включился мужчина, который пытался погасить конфликт и согласился позвонить знакомому, чтобы он забрал его и жену.В процессе разговора между человеком, который снимал видео, и мужчиной стало известно, что последнего зовут Николай Николаевич Роговой и он является полицейским.

Правоохранитель сказал, что не может пускать пьяных за руль и такие люди на дороге являются преступниками. Через некоторое время выяснилось, что никто за полицейским и его женой не приедет. Спустя 5 минут последняя и вовсе села за руль, оставила своего мужа на месте инцидента и уехала. А полицейский с этим ничего не сделал, несмотря на свои предыдущие слова о преступности пьяного вождения.

Управление патрульной полиции Днепропетровской области ещё никак не прокомментировало инцидент со своим инспектором. Возможно это произойдёт в скором времени, так как на ситуацию уже обратил внимание блогер и гражданский активист Сергей Стерненко, а также один из национальных телеканалов.

https://d1.ua/politsejskij-iz-...