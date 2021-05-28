МИД поможет компаниям, которые пострадают от санкций Беларуси
В случае введения белорусскими властями санкций против украинских компаний МИД Украины поможет найти альтернативные рынки сбыта. Пострадавшим компаниям нужно обратиться в ведомство, сообщает РБК-Украина.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы безусловно просчитывали, что Беларусь сделает что-то в ответ. Безусловно, мы были готовы к этому сценарию. Хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна обратиться в МИД и мы вместе с торговым представителем Украины найдем альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал министр.