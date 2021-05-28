МИД поможет компаниям, которые пострадают от санкций Беларуси

В случае введения белорусскими властями санкций против украинских компаний МИД Украины поможет найти альтернативные рынки сбыта. Пострадавшим компаниям нужно обратиться в ведомство, сообщает РБК-Украина.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.