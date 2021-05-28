Освобожденный из СИЗО Антоненко желает встречи с Зеленским

Подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который недавно был освобожден из СИЗО, заявил, что готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал в эфире радио НВ. Он уверен, что глава государства четко и точно понимает, что никто из подозреваемых не причастен к убийству Шеремета.

"Тогда он (Зеленский) просто не был осведомлен, его каким-то образом втянули" , – сказал Антоненко.

По его словам, Зеленский с ним не связывался в отличие от другой подозреваемой Яной Дугарь, с которой президент ведет переписку.