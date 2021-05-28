Данилов опроверг опубликованный в СМИ законопроект об олигархах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что опубликованный в СМИ проект закона об олигархах не соответствует тому, что рассматривают и над чем работают в Офисе президента, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ – это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ - не соответствует действительности".

Данилов говорит, что кроме основного закона об олигархах, также разрабатываются другие необходимые инициативы. Речь идет об антитрастовом законодательстве, законе о лоббизме, законе о проверке инвестиций и других.