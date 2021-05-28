Знаменитого украинского футболиста задержали пьяным за рулем

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук был задержан полицией в Киеве с признаками сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 мая, сообщает Обозреватель.

На ролике видно, что экс-игрок донецкого "Шахтера" находится в невменяемом состоянии. Как утверждает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Instagram, Шевчук оказал сопротивление полицейским при задержании.

Он кричал и толкал правоохранителей. При этом он отказался проходить тест на драгере. Полицейским пришлось надеть на бывшего футболиста наручники, чтобы доставить его в участок.