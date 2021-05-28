Данилов считает катастрофу рейса МАУ над Ираном терактом

Украина склоняется к версии, что атака на самолет МАУ в Иране была терактом. Ранее к таком выводу пришел канадский суд, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что поддерживает позицию Канады в этом вопросе.

"Я могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мысли, что решение, которое принял канадский суд, это было терактом в отношении украинского самолета. Мы сегодня все больше склоняемся к этой мысли, и это мнение подтверждаем" , - заявил Данилов.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.