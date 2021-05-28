Сервис Revolut открыл денежные переводы в Украину

Британская финтех-компания Revolut ввела новую функцию перевода денежных средств в Украину. С помощью этого сервиса можно высылать деньги в 30 валютах, среди которых доллары, фунты и швейцарские франки, сообщает UBR.

При этом украинская гривна пока не поддерживается.﻿ Известно, что комиссия за перевод составит €3-5. Деньги будут идти на счет получателя до 5 рабочих дней.

Чтобы отправить средства в Украину, необходимо в разделе платежей Payments выбрать Send и затем создать новый платеж (New). После чего выбрать Add a bank recipient, а там – Украину.

Кроме того, британцы намерены расширить свое присутствие в нашей стране за счет открытия офиса в Киеве. На официальном сайте Revolut размещена информация о вакантных должностях.

Добавим, что Revolut – это известная компания, предлагающая банковские услуги онлайн. Была создана в 2015-м Николаем Сторонским и Владом Яценко. Главный офис находится в Лондоне.